C’è lo United, la Roma è in riserva

Fonseca recupera gli infortunati ma li preserva per la sfida di Coppa

Oggi alle 18, alla Sardegna Arena, c’è la sfida contro il Cagliari, ma la Roma pensa già allo United, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Paulo Fonseca ha fatto del suo meglio per evitare il pericolo che i suoi sottovalutino la squadra di Semplici, ma a Trigoria e fuori, ovviamente, l'interesse è altro. Il gm Tiago Pinto ha il compito di isolare allenatore e squadra da fattori esterni, ma anche quello di programmare il futuro. L’anno prossimo si ripartirà da un nuovo tecnico: Allegri, se darà il proprio gradimento, altrimenti Sarri ha già dato la sua disponibilità (si deve solo liberare dalla Juve: a fine maggio se non sarà confermato, riceverà il bonus da 2,5 milioni). Il rendimento della squadra nel girone di ritorno è stato scadente, ma Fonseca ha fiducia anche in vista della gara di Europa League. Anche per i recuperi di alcune pedine, nello specifico Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy. Contro il Cagliari il portoghese dovrà comunque fare i conti con le assenze di Ibanez (squalificato), Mirante (si è fermato alla vigilia: risentimento all’adduttore), Calafiori, Pedro e Zaniolo. Col Cagliari ci sarà spazio per il turnove.