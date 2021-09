C’è la cura Mourinho per Smalling

L'allenatore ha già rivitalizzato Ibanez. Oggu rientra l'inglese e Josè lo aspetta

Josè Mourinho conosceva sin dal principio la fragilità di Chris Smalling per via dei problemi, muscolari e non, che lo hanno travolto durante la scorsa stagione, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Per questo era pronto a sacrificarlo sul mercato per un difensore che potesse garantirgli più continuità. L'affare, però, non è andato in porto e Mou ha provato a rilanciarlo prima nelle amichevoli pre-campionato. E avrebbe continuato nelle partite ufficiali, se non fosse stato che lo scorso 17 agosto - a due giorni dall'impegno contro il Trabzonspor valido per il preliminare di Conference League - ha dato forfait per una lesione al flessore della coscia sinistra saltando le prime quattro partite vere della stagione. Sono passati 21 giorni dall'infortunio e oggi (al massimo domani) dovrebbe essere il giorno giusto per rivederlo allenarsi al centro della difesa e giocare contro il Sassuolo domenica prossima. Anche perché preoccupa Mancini rientrato da Coverciano sabato per via di un'infiammazione alla pianta del piede destro: anche lui è in dubbio per la gara con gli emiliani, cosa che complica la vita a Mourinho. In realtà, il reparto difensivo senza l'inglese ha dato risultati apprezzabili: due gol incassati in quattro partite vinte e una difesa apparsa più solida rispetto a quella dello scorso anno. È evidente che i test probanti debbano ancora arrivare e che l'esperienza di Chris potrà dare più solidità al reparto, ma se lo scorso anno la sua assenza ha pregiudicato pesantemente i risultati della Roma, non è detto che quest'anno la storia sia la stessa. Mourinho inizialmente aveva accantonato Ibanez, giudicandolo acerbo per il campionato italiano, poi è stato costretto a buttarlo nella mischia proprio per l'infortunio di Smalling e il brasiliano si è fatto trovare pronto facendo ricredere parzialmente l'allenatore. Inoltre, è un giocatore duttile capace anche di ricoprire il ruolo di terzino qualora ce ne sia la necessità.