C’è Inter-Roma: Mou punta tutto sui Fantastici 4

Il fastidio al flessore appare dimenticato tanto da fargli svolgere la seduta in gruppo in rifinitura. Un allenamento può significare poco, ma è comunque il segnale che la Joya sta bene, non avverte fastidi ed è pronta a giocare. Che non sia al 100% è lecito ed è per questo che l’ultima parola sul suo impiego spetta a Mourinho. Se fosse per Dybala non esiterebbe un minuto nello scendere in campo. Ad attenderlo ci sono gli altri “tenori” per comporre il quadrilatero magico che deve regalare alla Roma lo slancio per rimanere in alto.