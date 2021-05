C’è chi guarda e vi giudica

Lo Special One oggi è la spirito-guida, però saranno i giocatori a decidere la partita

Speriamo che il derby interrompa il solito penoso copione: la Roma gioca, l'avversaria vince, al termine i giornalisti ringraziano Fonseca per la sua signorilità e la grande competenza. E i tifosi si vorrebbero sotterrare. No, stasera non si può, è indispensabile per entrare almeno dalla porta di servizio in Europa. Incentivo blando. Ma ora è tardi per lamentarsi, quest'anno è andata cosi. Per fortuna, scrive Paolo Liguori su "Il Messaggero", è stato annunciato in anticipo l'arrivo di Mourinho, che ha dato una scossa all'ambiente. Ieri mattina, al mercato di Testaccio una troupe della Rai cercava un tifoso romanista per commentare il derby e lui, un simpatico macellaio, ha parlato subito di Mourinho. Lo Special One oggi è la spirito-guida, però saranno i giocatori a decidere la partita. L'anno prossimo torna il pubblico. Guarderemo e giudicheremo: mostrateci quello valete.