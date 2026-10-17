Scocca l’ora di Castro. Dopo quasi un anno, un centravanti della Roma con il numero nove sulle spalle torna titolare. L’ultimo era stato Dovbyk a novembre contro l’Udinese, poi a gennaio Malen ha sbaragliato la concorrenza. Senza Donyell, squalificato, tocca al Torito, che non segna proprio dalla sfida di Europa League contro i giallorossi all’Olimpico. Quella sera fece innamorare Gasperini e anche Totti, che lo aveva consigliato al tecnico. Nelle ultime tre partite non ha visto il campo, mentre prima della sosta era sempre subentrato, strappando applausi anche senza segnare. Una serie di buone prestazioni - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - che gli ha permesso di conquistare anche la Nazionale. Contro l’Atalanta ha colpito due legni. Oggi ha una grande opportunità per sbloccarsi, ma anche il difficile compito di non far pesare l’assenza di Malen. L’anno scorso, dopo tre partite a digiuno, si sbloccò proprio contro la formazione allora allenata da Vieira. I fari sono puntati su di lui anche perché è stato il primo acquisto dell’ultima sessione di mercato, ma soprattutto il più pagato. Tra i convocati potrebbero esserci anche diversi Primavera: sperano nella chiamata Panico, Arena e Camara. La scelta finale è rimandata a questa mattina.