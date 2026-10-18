Se non c'è Malen ci pensa Castro, ed è un delitto perfetto; se il bis porta la firma di Lulli, allora vuol dire che sì, la rosa non sarà lunghissima, ma chi c'è dà ampie garanzie. Insomma, la Roma è poca, come sottolinea Gasp, e non povera. E' più giovane, fresca e sempre nuova, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Di sicuro diversa da come la conosciamo, ma comunque vincente e volante. E questo, stavolta, conta come non mai. Lo spirito mostrato dalla banda di Gasp è lo stesso di sempre e le scorie che hanno intossicato una serata quasi perfetta vissuta contro il Real, sono evaporate, e questo era il dubbio più grande alla vigilia di questo match con il Genoa. La Roma vince (2-0) e l'ultimo amico, De Rossi, va via - al contrario di quanto accaduto a Mou - senza regalini: Castro e Lulli vanno entrambi a segno per la prima volta con la maglia giallorossa e per il ragazzino con la numero 77 sulle spalle è la prima rete in serie A. Gasp sorride, la nottata è passata. E' la serata di quei ragazzi che sanno aspettare, di coloro che hanno il compito (difficilissimo) di non abbassare il livello quando mancano i grandi, da cui imparano e scopiazzano. La Roma è poca negli uomini, ma non nella mentalità che è grande e cresce sempre di più: la prestazione arriva, pian piano, fino a rendere facile una partita che si stava mettendo su un binario pericoloso. Dopo un primo tempo prevedibilmente faticoso, arriva un secondo fatto di spunti (Soulé in questo è un maestro), di personalità. La vittoria torna dopo poco più di un mese, dopo i pareggi pre e post sosta con Inter e Como.