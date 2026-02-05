Caso rinnovi: quattro in scadenza. Ma soltanto Pellegrini può sperare

Tra malumori e note positive il mercato è archiviato, ma il lavoro per Massara non termina. Ad occupare il ds ci sono adesso i nodi legati ai rinnovi con quattro giocatori in scadenza a giugno: Pellegrini, Dybala, El Shaarawy e Celik. Ad oggi Lorenzo è quello che può sperare più degli altri. L'ingaggio da 4.5 milioni di euro è considerato troppo alto, ma è una cifra che neanche gli altri top club di Serie A sono disposti a dargli. L'intenzione - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è di mettere sul piatto un'offerta più bassa e in quel caso dipenderà da cosa deciderà di fare. Un altro che vorrebbe rinnovare è senza ombra di dubbio Dybala. Lo stipendio è ancora più pesante (8 milioni più 1 di bonus) e i continui infortuni muscolari non aiutano a far cambiare idea alla società. Dall'altra parte del mondo rimbalzano le notizie su un possibile ritorno in Argentina. Ma una decisione sul futuro ancora non è stata presa. Porte chiuse per El Shaarawy che a giugno saluterà. Capitolo Celik: troppi i 4 milioni chiesti, la Juventus resta alla finestra. Vanno soltanto formalizzati i rinnovi di Mancini e Cristante fino al 2029. Escono dalla lista Uefa Dovbyk e Bailey, dentro Malen e Zaragoza. Ultimo posto che dovrebbe andare a Vaz con uno tra ElSha o Angelino costretti a lasciargli il posto.