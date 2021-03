Caso Diawara, il 15 udienza al Collegio di Garanzia

Caso Diawara, si riparte. Il Coni ha fissato per il 15 marzo alle ore 15.30 l’udienza al Collegio di Garanzia per dibattere il ricorso della Roma, relativo al 3-0 a tavolino assegnato dal Giudice sportivo al Verona (la gara si era conclusa 0-0) a seguito dello schieramento in formazione del centrocampista guineano, non iscritto nella lista dei 25 calciatori in rosa.

La Roma, scrive Stefano Carina su “Il Messaggero”, ha provato a contestare l’iniquità della norma. La società, assistita dall’avvocato Conte, ha evidenziato come dall’errore non ci sia stato nessun tipo di vantaggio, avendo a disposizione 4 slot liberi da utilizzare. Entro venerdì la Roma dovrà depositare la memoria conclusionale nella quale chiederà di ascoltare le testimonianze dell’ex segretario Longo, dell’ex team manager Gombar e del funzionario della Lega Calcio che ha compartecipato all’errore. Il Verona, dal canto suo, ha deciso di costituirsi nel procedimento.