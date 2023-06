Caso Chiffi: nessun accordo. Scamacca, Pinto va a Londra

Il patteggiamento tra José Mourinho, la Roma e la Procura federale per le dichiarazioni pronunciate dal portoghese contro l'arbitro Chiffi dopo Monza-Roma, non è stato accolto dal Tribunale federale perché non ha ritenuto congrua l'ipotesi di accordo presentata, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il tecnico giallorosso dopo la partita con i liguri aveva puntato il dito contro il fischietto di Padova: "È il peggiore arbitro che ho avuto in carriera. Tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico. Prima del fischio d'inizio sono sceso in campo con un microfono: mi sono protetto". Mourinho e il club avevano trovato un accordo per la presunta violazione sulla base di una sanzione pecuniaria. Intesa che però non ha soddisfatto il Tribunale federale che ha rinviato l'udienza, al 22 giugno. Capitolo mercato: arrivato Ndicka, la presentazione è slittata a oggi. Pinto domani sarà a Londra, parlerà con il West Ham per conoscere i termini di un eventuale prestito di Scamacca e proverà a trovare degli acquirenti per Ibanez.