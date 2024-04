Capua : “Farà i controlli e servirà l’idoneità, la stagione per lui non è finita”

Si stanno facendo passi in avanti in Italia sull'immediato soccorso agli atleti?"Il problema della validità degli esami per gli sportivi, è di strutture esistenti nel nostro servizio sanitario nazionale. In tutta Italia dovrebbero essere centri di medicina dello sport in grado di coprire le esigenze non solo dei professionisti, ma anche di chi fa agonismo in 2ª o 3ª categoria. Purtroppo, in alcuni territori queste strutture non ci sono. Il caso del povero Mancini? Fa parte dell'imponderabile. Esiste sempre un lato oscuro del nostro cuore. Lo stesso che ha fatto morire Astori. Nessun tipo di esame può diagnosticare la natura maligna, in questo caso se si accerta che tutto è stato svolto secondo le regole dobbiamo pensare all'imponderabile".