Cappioli: “Belotti va preso. Roma ad alta qualità e con questo pubblico…”

L'ex centrocampista giallorosso: "La squadra è forte in attacco, centrocampo completo"

"Il mio gol alla Cremonese? Eh sì, l’anno dello Slavia Praga: stavamo per scrivere una bella pagina di storia, e invece…." dice Massimiliano Cappioli, ex centrocampista in giallorosso nella stagione 1987-’88 e poi dal 1993 al 1996, intervistato da Alessandro Angeloni su Il Messaggero. -