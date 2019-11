Capitale d’Europa. La città che lotta e sogna è pronta al doppio colpo

Il duello Champions tra Lazio e Roma diventerà uno dei temi più interessanti del campionato. Come scrive Massimo Caputi de Il Messaggero, il vantaggio guadagnato su Atalanta e Napoli mette in primo piano un confronto destinato ad infiammare non solo la rivalità cittadina, ma tutto il torneo. Certo, è un peccato che Lazio e Roma siano già così lontane dalla vetta, è comunque confortante vederle agguerrite, competitive e attrezzate per un piazzamento Champions. In questa chiave, le vittorie di ieri hanno un valore che va oltre il risultato e la forza, non trascendentale, degli avversari. Dopo due sconfitte, Borussia e Parma, il ritorno alla vittoria ha per Fonseca il sapore di molte piacevoli conferme. Dalla coppia Smalling-Mancini a quella Diawara-Veretout, dal lavoro sempre prezioso di Dzeko al ritorno di Pellegrini. Dopo avere stretto i denti, il tecnico ha ora disponibili giocatori importanti e nuove soluzioni tattiche. L’ottimo lavoro fatto nell’emergenza deve esser lo slancio per l’ulteriore salto di qualità.