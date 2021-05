Capello: “Mourinho ideale per la Roma, spero arrivino anche grandi calciatori”

L'ex allenatore giallorosso: "Zaniolo? Pensi a farsi trovare pronto per lo Special One"

Agli Azzurri mancherà Zaniolo? È un calciatore importante che purtroppo da tempo manca sia alla Roma che alla Nazionale. È un ragazzo di una qualità unica ma gli azzurri ormai si sono abituati a giocare senza di lui, quindi almeno per questa competizione non ne risentiranno. Nicolò pensi a farsi trovare pronto per Mourinho.

Lo Special One è l'uomo giusto nel posto giusto? Penso proprio di sì, è l'ideale per una piazza come Roma. José è uno che nei posti difficili si esalta. È un uomo intelligente, di personalità, che sa muoversi bene, si fa ascoltare e seguire. Roma ha bisogno di questo. Ricordo ancora quando vincemmo lo scudetto, si festeggiò per 7 mesi... Bisogna invece lavorare, restare concentrati. Ora che c'è il grande allenatore, mi auguro arrivino anche i grandi calciatori.