Capello: “Lukaku mi ricorda Batistuta. Con lui è facile vincere”

Lukaku è come il suo Batistuta?“La Roma in quegli anni aveva cominciato una programmazione per arrivare al titolo: prima di Gabriel arrivarono Emerson, Samuel. Bati fu l’elemento finale, determinante. Lukaku, come lui, è uno di quei calciatori che fanno la differenza. Soprattutto fisicamente. Nel calcio di adesso, certi giocatori spostano gli equilibri: basti vedere il City, arrivato al top con uno come Haaland”. E in Italia soprattutto, la fisicità, fa la differenza, no? “Esatto. Da noi non ci sono difensori in grado di fermare calciatori come Lukaku. Mentre all’epoca di Batistuta, si. Era un po’ diverso”. Batistuta fu decisivo per lo scudetto.“È stato un formidabile giocatore d’area. Implacabile. Potente. Lukaku è un po’ meno, anche se per la Roma è un ottimo rinforzo. in attacco è sicuramente migliorata. Romelu è uno che sa fare gol e bravo ad aprire gli spazi per i compagni. Lui è uno che vince facile”. Lo vede in coppia con Belotti? “Non tanto”. Lukaku è fermo da un po’ di tempo, secondo lei avrà lo spirito giusto per cominciare subito bene? “Dipenderà da come si è allenato, quando sarà pronto. Con quel fisico non è facile trovare subito la condizione, ha bisogno giocare dopo l’estate turbolenta che ha vissuto”.