Fabio Capello l'ambiente romano lo ha conosciuto bene, prima da giocatore poi da allenatore. Ha portato uno scudetto ai giallorossi, 25 anni fa, l'ultimo della storia. Ma ha anche perso partite importanti. Parla e ha parlato spesso di un ambiente 'difficile', mettendolo tra gli ostacoli per il salto di qualità del club. In un'intervista a Il Messaggero, ha proprio puntato a richiamare l'attenzione della squadra che domenica al Bentegodi, si gioca il futuro in Champions, in caso di vittoria la squadra di Gasp sarebbe qualificata alla massima competizione europea.

Capello, tutto deciso nella corsa Champions?"Così potrebbe sembrare, ma tutti ne abbiamo viste tante negli anni. L'ultima giornata ha sempre le sue trappole, bisogna comunque mettere nel conto le possibili sorprese e per evitarle servono tante componenti".La Roma ha la strada spianata?"Ecco, appunto: i giallorossi hanno in mano il proprio destino, ma del Verona retrocesso non c'è da fidarsi, se l'atteggiamento non è quello giusto, perché può giocare con la testa libera. Senza alcun assillo possono venire fuori prestazioni inaspettate e questo deve indurre i giallorossi e fare ciò che devono. Vietato farsi prendere da altri pensieri, né dall'ansia da prestazione. La storia è piena di partite finite diversamente quando sembravano scontate. La Roma sa che non deve correre questo rischio".Possibilità zero per Como e Juve?"Anche il Milan sulla carta ha la qualificazione in mano e dipende solo da quello che riuscirà a fare contro il Cagliari salvo, che a San Siro non ha nulla da perdere e farà ciò che potrà con l'animo sollevato e magari con la voglia di giocare e stupire. Il Como trova la Cremonese che cercherà in tutti i modi di vincere per provare a salvarsi, pur se non dipenderà solamente dai grigio-rossi. La Juve ha il derby che fa storia a sé. È evidente che per i bianconeri la situazione sulla carta è la più complicata in par-tenza, almeno a bocce ferme".