In questi casi, le premesse sono d'obbligo. Oggi è il 2 luglio, ci sono ancora due mesi di mercato, il campionato inizia nel weekend del 17-18 agosto e come dimostrato dall'ex ds Sabatini se un club vuole, può comprare anche 9 calciatori in un giorno, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Poi, però, c'è anche l'altra faccia della medaglia: la serie A è finita da 36 giorni, manca meno di una settimana all'inizio del ritiro, il primo dal via per De Rossi, da 48 ore hanno salutato definitivamente 8 calciatori (Spinazzola, Rui Patricio, Lukaku, Az-moun, Llorente, Sanches, Kristensen e Hujisen) e non può essere l'arrivo del baby Sangaré (classe 2005), destinato almeno inizialmente alla Primavera, o il riscatto di Angeliño, a cambiare gli umori della piazza. Non vale nemmeno il giochino che cosa hanno fatto le altre, perché l'Inter ha già preso Zielinski, Taremi e Martinez, la Juve un certo Douglas Luiz (ed è a un passo da Thuram). Se l'obiettivo è il ritorno in Champions, bisogna fare meglio e di più delle rivali dirette. E magari in tempi più rapidi.

Ad attendere c'è anche De Rossi. Che con il suo sorriso dispensa serenità ma che non deve commettere l'errore del suo predecessore, ossia quello di diventare l'unico referente del club all'esterno. Mediatico e non solo. Daniele aspetta, consapevole che all'appello mancano - seconde linee incluse - una decina di calciatori: un portiere di riserva (che il club ha individuato in Bo-dart); un esterno titolare a destra e uno a sinistra; almeno un centrale se in rosa resterà Kumbulla; un centrocampista semi-titolare che possa alternarsi con i tre moschettieri Cristante Paredes-Pellegrini della mediana (Ghisolfi è in pressing per Le Fee ma non vuole andare oltre i 18 milioni, bonus inclusi; piace molto anche Gabriel Sara del Norwich) e uno di riserva; due esterni offensivi e due centravanti (DDR stravede per Omorodion), partenza di Abraham permettendo. A conti fatti, si tratta di 10 calciatori, con l'incognita Dybala ad aleggiare sui cieli di Trigoria. Almeno ad oggi, non è arrivato nessuno. Si tratta, si monitora, si rilancia, ma l'unico sussulto dei tifosi, per ora, c'è stato ieri quando il club ha presentato la nuova tuta d'allenamento.