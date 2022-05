Candela: “Zalewski mi piace, ma non ha la mia tecnica. A Tirana vinciamo noi”

Il francese: "Il motivo della mia sicurezza? Mourinho"

"La Roma dopo di me ha avuto bravissimi terzini, vedi Spinazzola e Kolarov. Zalewski mi piace molto, è uno che non ha paura, rischia la giocata, cosa che ormai nel calcio è fenomeno raro. Vedo solo giocatori che rimandano indietro il pallone. Una cosa però la devo dire. Non se se mai la Roma avrà davvero un giocatore in quel ruolo con la mia tecnica" dice Vincent Candela, intervistato da Alessandro Angeloni su Il Messaggero, dove parla molto della passione sua e di Francesco Totti per il Paddle.