Campo Testaccio, segni di vita

Nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo sull'area per mettere a punto il progetto, che prevede la costruzione di un campo a 11 regolamentare destinato alle rappresentative della Lnd

Nei prossimi giorni, ci sarà un sopralluogo sull'area per mettere a punto il progetto, che prevede il minimo impatto sul piano edilizio. Oltre al terreno di gioco, che sarà in sintetico, è prevista infatti la costruzione dei soli spogliatoi. Il campo sarà destinato alle Rappresentative giovanili nazionali e regionali della Lega Dilettanti, con una gestione che potrebbe coinvolgere una società del quartiere per mettere l'impianto anche al servizio di Testaccio. Sono 6 le Rappresentative nazionali messe in cantiere dalla Lnd. "Per migliorarci non ci sarebbe nulla di meglio di Campo Testaccio per realizzare il quartier generale dei nostri sogni: un centro dove formare i migliori talenti del calcio dilettantistico e giovanile nel cuore di Roma", le parole del numero uno della Lega Dilettanti Cosimo Sibilia.