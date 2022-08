Camara, il sogno Roma ora è diventato realtà. Ufficiale: Felix a Cremona

Mady Camara torna a indossare la maglia della Roma. Si tratta di un singolare scherzo del destino perché il guineano, che atterrerà alle 9,30 all’aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Atene, aveva già vestito giallorosso da giovane. In una foto postata su Twitter ad aprile 2020 e che risale a quando era solo un ragazzino, è ritratto assieme ad alcuni amici con indosso la maglia della Roma stagione 2001/02 . Dai campi di terra battuta in Africa allo stadio Olimpico, confermato da José Mourinho (arriva in prestito a 1,2 milioni con diritto di riscatto a 12). Lo Special One - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - si è convinto dopo aver ascoltato i consigli dell’ex allenatore dell’Olympiakos Pedro Martins.

È un mediano, abile nel gioco davanti alla difesa, ma all’occorrenza sa dare profondità. Non ha le stesse caratteristiche di Wijnaldum, ma numericamente lo sostituirà regalando più alternative a centrocampo. A marzo ha avuto delle divergenze con la nazionale della Guinea: non ha risposto alla convocazione in Coppa d’Africa per un infortunio alla spalla. Nella stagione 2020-21 ha lasciato il segno con il club greco tanto da diventare indispensabile. Nel finale della scorsa, invece, le sue prestazioni hanno lasciato a desiderare. Si è rotto qualcosa tra calciatore e club dopo il 4-0 incassato dall’Apollon nei preliminari di Champions. In quelli di Europa League ha giocato solo la prima partita, poi - ufficialmente - un infortunio muscolare lo ha bloccato.