Calciomercato Roma, se parte Smalling c’è Senesi

Il centrale del Feyenoord è stato individuato come sostituto in caso di partenza di Chris

L'idea di acquistare un difensore centrale di spessore che possa comandare il reparto non è svanita anche se rimane subordinata alla partenza di Smalling. Come riporta Stefano Carina su Il Messaggero, l'eventuale sostituto di Chris è già stato individuato. Si tratta di Marcos Senesi, centrale del Feyenoord. Nazionalità argentina (ma con passaporto italiano), classe 97 come Viña, ha un passato nel San Lorenzo ed è stato capitano della rappresentativa sudamericana Under 20. Senesi gioca centrale di sinistra ed è il calciatore deputato a iniziare il gioco da dietro, con più palloni toccati nei 90 minuti nella squadra olandese del tecnico Slot.