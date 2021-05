Caccia alla punta, Weghorst nel mirino

Da qualche giorno l'attaccante ha iniziato a seguire su Instagram sia la Roma che Mourinho.

In cuor suo Dzeko aspetta un segnale da Mourinho. Lui, il suo, l'ha inviato pubblicamente: "E' il migliore che la Roma potesse prendere". Se non arriverà, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, sarà confermata la sensazione che il bosniaco ha da tempo, ossia di essere un peso economico. Se dovrà andare via non si opporrà ma chiederà il cartellino gratis. Intanto Pinto si sta guardando attorno. Oltre a Belotti, pronto alla rottura con il Torino, il GM monitora Depay, anche se nella serata di ieri per l'attaccante c'è stata una forte accelerazione del Barcellona. Un altro olandese finisce nel mirino. Si tratta di Wout Weghorst, gigante di 1,97 centimetri: 20 reti in Bundesliga con il Wolfsburg. Maniaco dei particolari, si fa assistere da un nutrizionista, un maestro di yoga, uno psicologo e un personal trainer. Personalità da vendere, prestanza fisica, insuperabile nel gioco aereo. Curiosità: da qualche giorno ha iniziato a seguire su Instagram sia la Roma che Mourinho.