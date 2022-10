Bye bye Paulo. E per il Mondiale serve un’impresa

Gli esami confermano: Paulo Dybala resterà fuori per le nove partite restanti che la Roma giocherà in Serie A ed Europa League. La certezza è arrivata ieri quando il giocatore si è sottoposto a risonanza magnetica presso la clinica Villa Stuart. L’esame ha evidenziato una lesione del retto femorale della coscia sinistra. Il grado è tra il primo e il secondo, dunque, confermata la prima sensazione: 4-5 settimane di stop. Ad oggi il Mondiale è a rischio, ma Dybalafarà di tutto per strappare la chiamata e volare in Qatar: secondo i media argentini, il ct Scaloni lo inserirà comunque nella lista dei preconvocati. È il Mondiale il vero obiettivo della Joya in questa prima parte della stagione. In queste ore - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - si è sentito con il tecnico dell’Albiceleste e i suoi collaboratori, tra cui Walter Samuel, che lo hanno rincuorato e motivato a ritrovare la forma il prima possibile. Ma senza forzare.