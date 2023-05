Buttadentro José è da confermare

Questo Bologna oggi, potendo scegliere, proprio non ci voleva, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Si tratta di spendere energie preziose, indispensabili per giovedì prossimo a Leverkusen, ma Mourinho non può scegliere di far riposare la squadra, può solo decidere come e dove fare giocare i suoi uomini. Quelli da alternare, gli altri che ne hanno ancora e qualche bambino, a dare il cambio. E, in tutto questo, deve anche tentare di vincere. La Roma che da tutto può superare enormi difficoltà. Vale anche per oggi e, speriamo, per giovedì. Mou conquista ed emoziona e anche, diciamolo chiaro, attira l'antipatia preconcetta dei mediocri. Speriamo sinceramente che la proprietà faccia tutto il possibile per tenerlo al comando. Del resto, conviene: se progetti uno stadio nuovo, qualcuno che ci porti i tifosi entusiasti è necessario. Dopo gli altri soprannomi ecco anche José il Buttadentro.