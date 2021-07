Buoni e cattivi, le liste di Mou

Ci saranno due elenchi. Nel primo figureranno i calciatori che si alleneranno con Mourinho. Nell’altro chi lavorerà a parte

Prende il via ufficialmente la stagione giallorossa, con Mourinho al timone, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Dopo aver svolto ieri i tamponi, i giocatori della Roma oggi e domani si sottoporrà ai test fisici (divisi equamente tra la mattina e il pomeriggio), al termine dei quali il tecnico diramerà la lista dei convocati.

Ci saranno due elenchi. Nel primo figureranno i calciatori che si alleneranno con lui. Nell’altro chi lavorerà a parte. Nessuna azione punitiva, spiegano dal club. La separazione viene ritenuta perlopiù un incentivo psicologico per coloro che, in presenza di offerte, insistono a puntare i piedi per restare. In questa seconda lista faranno dunque parte gli elementi che non rientrano nei piani tecnici di José: tra questi, Pastore, Nzonzi, Fazio, Coric, Bianda, Santon oltre a una serie di giovani di rientro dai prestiti (Greco, Bouah e altri).

Discorso a parte merita Kluivert per il quale Roma e Lipsia sono tornati a parlare negli ultimi giorni nel tentativo di trovare una soluzione: per lui, decisione in extremis.

Giovedì, alle ore 13,30, fissata alla Terrazza Caffarelli la presentazione del tecnico che poi alle 17 guiderà il primo allenamento stagionale. Mourinho ha avuto modo di conoscere la nuova squadra scouting, composta da Fontes (Ex Leicester), Paresce (ex Milan), Leo (ex Juve e Inter), Weimar (ex Racing Avellaneda e Bayer Leverkusen) e Scarchilli, già collaboratore con Petrachi che lascia definitivamente il comparto media.