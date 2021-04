Bryan, l’uomo che non sapeva più segnare: “Il gol? Mancava”

Il centrocampista è ottimista ed è riuscito a regalare una piccola speranza ai tifosi: “Saranno tutte finali ormai"

Il centrocampista è ottimista ed è riuscito a regalare una piccola speranza ai tifosi: “Saranno tutte finali ormai. Dobbiamo mettere la testa sul Cagliari e fare il nostro meglio a Manchester per raggiugnere la finale”. Non segnava in campionato dal 15 settembre del 2019 nel 4-2 al Sassuolo. Da quel giorno la bellezza di 50 partite giocate. E pensare che in un anno e mezzo con l’Atalanta ne aveva fatti 15. Più prolifico di lui Veretout che dice: “Avremmo potuto vincere facendo più gol nel primo tempo. Abbiamo giocato col cuore e capito che con questa aggressitivà possiamo fare male a tutte le squadre”.