Bove, il bambino studia da grande

Le sliding doors di Edoardo Bove sono di quelle che potrebbero cambiargli la vita, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. È rimasto a Roma nonostante Tiago Pinto lo avesse inserito in una trattativa con il Sassuolo per riavere Davide Frattesi e sulla sua strada non ha incontrato un semplice tecnico, ma José Mourinho. Chissà se in futuro lo descriverà come il suo padre calcistico, il presente però racconta che proprio grazie allo Special è arrivato il primo gol in Europa a soli 20 anni (21 il 16 maggio). Edo guarda con il luccichio negli occhi, lo ascolta, gli dà retta, lo seguirebbe anche in mezzo alle fiamme, perché non capita a tutti di essere allenati da chi in carriera ha vinto 26 trofei. Bove, romanista da quando ha memoria, ha capito immediatamente l’opportunità di avere un tecnico vincente, e la sfrutta.