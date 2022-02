Bove, a cena col passato

Il presidente della Boreale Donorione, primo club del giovane centrocampista, racconta le sue origini e la cena dopo Roma-Verona

"Quando cresci in una squadra in cui sei praticamente nato, i tuoi familiari fanno tanti sacrifici. Il mio pensiero va a loro". Parole di Edoardo Bove, dopo la magica serata di sabato all'Olimpico. Il giovane centrocampista, autore della rete del 2-2 della gara con il Verona, ha festeggiato proprio in famiglia la prima rete in serie A. Lo ha fatto subito dopo la partita, in un ristorante in via dei Gracchi, con cena a base di amatriciana insieme a papà Giovanni e mamma Tanya. Ma anche - racconta Paolo Baldi su 'Il Messaggero' - con un ospite speciale, il presidente della Boreale Donorione, Leandro Leonardi, che l'ha scoperto e visto nascere, non solo calcisticamente. "È stato lui a volere questa cena perché voleva festeggiare insieme ai genitori. Con la famiglia Bove siamo amici da vecchia data e per questo mi trovavo lì", rivela il numero uno dei club più antichi di Roma.