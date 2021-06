Botman, Maksimovic o Akè: Mou, la scelta ora è centrale

Demiral costa troppo e allora Pinto ha individuato altri profili

Questione centrale. Quella del difensore rappresenta sia una necessità che una volontà (di cambiare) da tempi non sospetti, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Se è vero che il ciclone Special One ha cambiato alcune priorità nel mercato giallorosso (in arrivo Xhaka e Rui Patricio), questa rimane cristallizzata. La Roma cerca (almeno) un difensore centrale.