Blindare Zaniolo: ce lo meritiamo

E' importante che Nicolò capisca quanto serva alla Roma del futuro

Ci saremo anche oggi a sostenere la Roma come siamo stati appassionati e irriducibili nelle ultime partite, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Mourinho paga per tutti perché ci ha chiamati a non smettere di appoggiare la squadra. E' ancora squalificato perché Pairetto si è offeso, tornerà in panchina solo Gasperini fermato per una sola giornata. Ma Josè c'è sempre se ci siamo noi e se i giocatori non si tirano indietro come ha dimostrato con coraggio Zaniolo. Lo insultano e lo minacciano a La Spezia? Non lo meritano, lo meritiamo noi il vero rinnovo del contratto è con noi. E' importante che Nicolò capisca quanto serva la Roma del futuro come Lorenzo Pellegrini esempio ma anche la Roma ha bisogno di vittorie e punti serve testa e coraggio.