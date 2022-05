Biglietti per la Coppa, domani l’ultima chance

Alle ore 12 la Uefa metterà in vendita circa 10 mila tagliandi. Le cifre variano dagli 80 ai 125 euro

Continua la caccia al biglietto per la finale di Tirana del 25 maggio, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Domani alle ore 12 la Uefa metterà in vendita circa 10 mila tagliandi (il numero non è stato ufficializzato) per tutti coloro che vorranno assistere alla partita tra Roma e Feyenoord presso l’Arena Kombëtare.