Berthold: “N’Dicka con Mourinho può crescere. La Roma ha fatto un buon acquisto”

Come mai l'Eintracht se lo è fatto sfuggire? "In realtà lo volevano trattenere a tutti i costi. Negli ultimi mesi del campionato ci sono state dei problemi nel club, hanno esonerato l'allenatore e probabilmente era indeciso se rimanere o partire. Alla fine ha deciso di andarsene. E ha fatto bene".

È superiore a Ibañez? "Quando prendi un giocatore a parametro zero hai già guadagnato. Ha vinto l'Europa League lo scorso anno, quest'anno è arrivato in finale di Coppa di Germania con una squadra discreta. L'Eintracht non ha una formazione di fenomeni, li hanno fatto bene un Europa grazie al tecnico e alla tifoseria. In campionato hanno fatto male quest'anno".