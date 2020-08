“Benvenuto Friedkin, ma serve un progetto”

Non sembra il 6 agosto a Testaccio. Il periodo di vacanza ancora non è iniziato e il via vai in piazza Santa Maria Liberatrice è quello di un giorno normale anche se, la giornata di ieri, non ha nulla di ordinario, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

La Roma è passata di mano, da un americano all’altro, da Pallotta a Friedkin per 591 milioni di euro. Una notizia che ha fatto spuntare di nuovo il sorriso a chi in queste strade vive e sogna un giorno di fare una festa grande per la vittoria dello Scudetto che manca dal 2001.

“A Friedkin non chiedo la luna, ma solo di farci vincere qualcosa perché qui lo Scudetto manca da vent’anni anni. Non deve fare il Pallotta della situazione dicendoci che l’estate prossima dovrà vendere Zaniolo e Pellegrini per esigenze di bilancio. Mi auguro che faccia un’intelaiatura di squadra che non venga subito smembrata“, dice Leonardo Starace, presidente del Roma Club Testaccio che in serata ha assistito alla partita contro il Siviglia con gli altri soci. Fuori c’è un bimbo con la maglia di Zaniolo.

“Ci vuole un progetto, non si può cambiare tutto ogni estate“, lo pensano in tanti. Messaggi per il presidente, mentre la partita offre poco e il gol resta un’illusione. Al triplice fischio il sole è tramontato, per Friedkin è già l’ora più buia “ed è passato solo un giorno, pensa te“.