Bene i giovani, ma non bastano

Bastano i giovani alla Roma? Evidentemente no, non serviva la trasferta di Sofia per dimostrarlo. Come riporta Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica ‘Curva Sud’, nelle ultime gare c’è stato impegno, ma l’assetto tecnico e tattico lascia a desiderare: così non c’è spazio per pensare ai primi 4 posti. Servirebbero rinforzi mirati, invece ci sono troppi equivoci nella formazione.La nuova proprietà sta facendo grandi sforzi, ma il cambio in corsa ha rimescolato tutto. I nuovi arrivati si sono ritrovati con forte debito e poca cassa: avranno valutato che forse non è il momento migliore per investire.

Anche sull’allenatore il problema è identico: nella Roma di prima la scelta tra Fonseca e De Zerbi fu chiara e veloce, oggi per una rifondazione a partire dai giovani sarebbe giusto l’opposto. A Bologna la Roma avrà qualche piccolo guaio, si spera che almeno la fase difensiva sia solida. Servono punti per non perdere di vista la zona alta della classifica.