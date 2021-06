Belotti più Pellegrini. Roma, il doppio colpo

I due azzurri hanno il contratto in scadenza: Lorenzo spera nel rinnovo, il Gallo aspetta

Florenzi, Pellegrini e l'obiettivo Belotti, sono quotidianamente al centro dell'interesse dei media in relazione alla Roma. E poco importa che i motivi siano diversi: il fil-rouge è sempre qualche indiscrezione che non può non catturare l'attenzione del diretto interessato, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Alessandro, ad esempio, ha le valigie pronte ma ha già fatto sapere alla Roma che non dovrà chiedere più dei 9 milioni che erano stati pattuiti con il Psg per il riscatto. Lorenzo invece disputerà l'Europeo da Capitano in scadenza. Si è scelto di rimandare il rinnovo a dopo la competizione continentale, la Roma e il giocatore sono tranquilli. Perché se Pellegrini volesse andar via, probabilmente impiegherebbe poco a salutare. La clausola di 30 milioni - esercitabile dal 1 al 31 di luglio e pagabile in due tranche - ormai non è nemmeno più il primo dei possibili problemi. Al calciatore basterebbe infatti attendere 6 mesi per mettersi alla finestra e aspettare, da svincolato, la miglior offerta. Il nuovo appuntamento è fissato al termine dell'Europeo. Lorenzo si siederà al tavolo delle trattative forte di un contratto che si autoalimenta da solo (grazie ai bonus che può raggiungere in una stagione legati ai gol, agli assist o alle presenze che poi diventano la base dell'annata successiva) e di una scadenza a stretto giro. Togliere la clausola non sarà un proforma. Mentre dall'Inghilterra danno per imminente l'arrivo di Xhaka (anche se c'è da lavorare: 15 l'offerta, 25 la richiesta), in realtà dalla Premier si avvicina a grandi passi Rui Patricio. Mendes è pronto a battere il primo colpo: Pinto offre 7 milioni. Nuovo capitolo della telenovela Belotti con il presidente Cairo che ha smentito di aver ricevuto offerte: "Non ho avuto nulla dalla Roma. Ora lasciamogli fare l'Europeo alla grande". La speranza del Torino è semplice: se il centravanti disputerà un buon torneo, potrà cederlo ad una cifra più elevata. Perché la strada ormai è tracciata: il Gallo, in scadenza nel 2022, ha già fatto sapere che non rinnoverà. La Roma - al di là delle smentite - è ferma alla proposta di 15 milioni (più 3 di bonus) definita irricevibile dal club granata che punta a farne 30.