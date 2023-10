Belotti, la coppa per la rinascita

Ha fatto disperare José Mourinho durante il ritiro di Albufeira, poi gli ha dato una grossa mano a inizio stagione, quando Dybala era squalificato (e poi infortunato) e Lukaku (i tifosi nerazzurri pronti ad accogliere il "traditore" a San Siro il 29 con 50 mila fischietti) era arrivato quando si erano giocate già due partite di campionato, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Adesso, Andrea Belotti si è rifatto da parte, in attesa di tempi migliori. Con il suo solito stile: testa bassa, lavoro e silenzio. Non è un tipo che pianta grane, non lo ha mai fatto nemmeno quando aveva il ruolo e le responsabilità per farlo, indossando la fascia di capitano del Torino, che poi ha abbandonato sempre in silenzio, lasciando da quelle parti molti ricordi e forse troppi rancori.

A Roma, un anno fa, si è aperto un capitolo nuovo, un'altra scalata, che forse si presentava con altre aspettative: un primo anno da zero reti in campionato e solo quattro distribuite nelle due coppe (tre in Europa League e una in Coppa Italia), il secondo, appena cominciato, con una partenza sprint e poi di nuovo in seconda fila. Poco, per uno come lui, che prima di arrivare da queste parti contava centosei gol in serie A. Centosei erano e quelle sono rimaste fino all'inizio di questa stagione, quando contro la Salernitana, con l'attacco quasi interamente sulle sue spalle, ha messo il timbro sui due gol, che però hanno portato alla Roma solo un pareggio nella prima giornata. Il Gallo a cresta alta, sembrava un sogno, una rinascita in grande stile dopo il passato vissuto nell'ombra, anche per una preparazione fisica non all'altezza e una serie di infortuni che lo hanno stoppato spesso. Ma il pubblico è sempre stato dalla sua parte, ha apprezzato l'impegno, seppur a zero gol.