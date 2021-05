Belotti e Rui Patricio sulla lista di Pinto. Ibanez verso l’addio

Maggiore dello Spezia è poi un'opzione per il centrocampo. In difesa si cerca un leader

Lavori in corso per la prima Roma targata Mourinho, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Edin Dzeko è ancora un punto interrogativo, e allora resta in corsa Andrea Belotti, per il quale i giallorossi hanno avanzato una proposta da 15 milioni di euro al Torino. Per la porta Pau Lopez - infortunio che lo terrà ai box per circa 2 mesi - blocca parzialmente la situazione: nessun investimento pesante nel ruolo del portiere, ma resta caldo il nome di Rui Patricio. Maggiore dello Spezia è poi un'opzione per il centrocampo. In difesa si cerca un leader: Ibanez può partire, mentre Bailly dello United strizza l'occhio a Mou: "Spero faccia bene in Italia e di poterlo incontrare di nuovo in futuro", le parole del centrale al Times. Osservato Demarai Gray del Leverkusen.