Belotti-Depay sfida tra bomber. E Dzeko canta: “Grazie Roma”

Domenica per il bosniaco la presenza numero 260°: se sarà anche l'ultima, si capirà dall'incontro tra il suo agente Lucci e Pinto, fissato la prossima settimana

Ai tempi dei social, ogni indizio non va trascurato, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. E così è bastato ieri che Dzeko postasse su Instagram un video nel quale canta in compagnia di alcuni amici "Grazie Roma" per alimentare gli interrogativi sul suo futuro. Anche perché non più tardi di 48 ore fa, dalla Bosnia - suo paese Natale - erano rimbalzate indiscrezioni relative ad una trattativa con i Los Angeles Galaxy. Domenica la presenza numero 260°: se sarà anche l'ultima, si capirà dall'incontro tra il suo agente (Lucci) e Pinto, fissato la prossima settimana. Non è un mistero che a Trigoria non si strapperebbero i capelli se il centravanti decidesse di chiudere altrove la carriera. Il motivo è perlopiù economico: 15 milioni al lordo per un 35enne sono considerati eccessivi. Mourinho se lo terrebbe invece volentieri. Ma insieme al bosniaco vorrebbe anche un altro attaccante di spessore. In quest'ottica, da settimane la Roma ha avviato i contatti con l'entourage di Belotti, in rotta con il Torino anche se, il sogno di Pinto è un altro: si tratta di Depay. La concorrenza è agguerrita, lo stipendio elevato (in Francia guadagna 4,4 milioni) che potrebbe però esser mitigato dal Decreto Crescita.