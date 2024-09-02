Segnali di Roma. I giallorossi bloccano la corsa della Juve e racimolano il secondo pareggio in tre partite, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Ancora una volta 0-0, come a Cagliari, a testimonianza di una squadra che pur avendo Dybala, Soulé, Dovbyk e Pellegrini, fatica maledettamente in zona gol. Provando però a vedere il bicchiere mezzo pieno, almeno per un tempo si è capito cosa ha in mente De Rossi: squadra corta, aggressiva, forte sulle 'seconde palle' e vogliosa di verticalizzare. Poi tante cose ancora sono da perfezionare. E il mercato che ieri ha regalato Hermoso e aspetta Hummels non ha di certo aiutato. Ma ora si può guardare al futuro con un pizzico di ottimismo, consapevoli però quello che attende Paulo e compagni: un altro campionato a inseguire.De Rossi dà seguito a quanto detto una settimana fa, dopo il ko con l'Empoli: "Dovrò essere bravo a scegliere quelli che vanno forte". Detto, fatto: Pisilli per Paredes con Cristante in regia, Soulé per Dybala e subito dentro l'ultimo arrivato Saelemaekers. Coraggio non gli manca. La prima azione trae subito in inganno: Saelemaeckers scala come quinto a sinistra ma in realtà la Roma dietro gioca a quattro, imposta a tre e si trasforma in 4-3-3 quando l'azione offensiva si è già sviluppata e 4-1-4-1 in fase difensiva, con Cristante un passo indietro in versione DDR vecchia maniera. Ma il coraggio di Daniele si vede anche nell'approccio che ha la Roma: difende alta, aggressiva, con un possesso-palla mai fine a se stesso. Pellegrini corre per tre, mettendo il piede quando serve, emulato da Pisilli. La Juve appare sorpresa. Il problema, da una parte e dall'altra, è che non si tira mai in porta. Dovbyk è annullato da Gatti e Bremer, Vlahovic è soltanto più mobile ma per impegnare Svilar deve aspettare 41 minuti con una girata che il portiere devia in angolo.