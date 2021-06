Banfi: “Ora il saluto in tv me lo aspetto da Mourinho. E’ ora di vincere”

L'attore, di fede romanista, protagonista di un video che ha mandato a Chiellini e che poi è diventato virale tra gli azzurri: "Porca puttena non è una parolaccia"

"Porca puttena non è una parolaccia. È un modo di dire: meraviglia o disgrazia. Si usa quando sei arrabbiato, mannaggia a te, porca puttena! O quando devi fare un complimento, bravo, porca puttena. Da noi ci sono anche le orecchiette alla porca puttena" dice Lino Banfi intervistato da Il Messaggero.

"Sì, con un video. Grazie a Chiellini, il capiteno, che ho conosciuto tanti anni fa. Gli ho mandato un video messaggio, davo consigli a Mancini sugli scambi tattici tra Spinazzola e Immobile e invitavo i giocatori a dire un bel porca puttena dopo il gol. L'hanno fatto sia Immobile sia Insigne, non me lo aspettavo. È stato un premio alla carriera, un David di Donatello. Mi sono commosso".

Mancini non è Oronzo Canà? "Direi di no. È bravissimo. Calmo, non perde mai il controllo. Però anche a lui ho detto di provare il 5-5-5".