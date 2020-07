Banega, notti brave e a rischio Covid

Torna a far discutere Ever Banega a causa della notte in discoteca trascorsa in Spagna, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il centrocampista del Siviglia – prossimo avversario della Roma in Europa League – è stato ospite nel night club May di Valencia senza indossare la mascherina e rispettare le norme di distanziamento sociale.

Il locale poco dopo è stato costretto a sospendere l’attività perché sono stati trovati 12 dipendenti positivi al Covid-19. La serata è stata immortalata dalla moglie di Banega che ha postato sui social il video, in poche ore il filmato è diventato virale generando le critiche dei tifosi e dei vertici del club.

A fine stagione Banega passerà al Al-Shabab,ma la sua ultima leggerezza potrebbe mettere a repentaglio la salute dei suoi compagni.