Azmoun a Capannelle: “Possiedo 52 cavalli”

Sardar Azmoun ieri ha presenziato al Festival dello sceicco Mansoor all'Ippodromo Capannelle, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Grandissimo appassionato di cavalli, l'attaccante della Roma ha accettato l'invito del proprietario del Manchester City a un evento che contribuisce allo sviluppo delle corse di cavalli in tutto il mondo e sostiene gli sforzi per preservare i cavalli arabi di razza pura. "Il mio paese è famoso per le corse, mio nonno, poi mio padre e mio zio, tutti grandi amanti dell'ippica e adesso io mi ritrovo proprietario di 52 cavalli in Iran e in Australia", ha detto Azmoun a margine dell'evento.