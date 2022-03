Attenti, sono tornato

La Roma col Vitesse negli ottavi di Conference League ritrova Mourinho in panchina

È tornato. In panchina. E a parlare. Ci è mancato scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. "Voi no", dice José Mourinho, sorridendo, da Arnhem, dove oggi la Roma affronterà il Vitesse per l’andata degli ottavi di Conference League. Un ambiente ostile, con i tifosi olandesi incattiviti per i risultati pessimi della loro squadra. C’è allerta per l’ordine pubblico. E in più, ad accogliere la Roma, un campo “bruttissimo”, come sottolinea lo stesso Special. Le condizioni, insomma, non sono buone, la volontà sì. E non solo: la squadra sta bene, Mou ha un po’ tutti a disposizione, tranne Spinazzola, che però riscopre la luce. Questa Coppa, Mou, la vuole. Non vince dal 2017, dall’Europa League con lo United.