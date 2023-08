Aspettando Romelu, Mou risolve problemi

Partiamo da una buona notizia: contro il Milan tornerà in panchina José Mourinho. Se è vero che una squadra debba saper giocare a calcio anche senza la sua guida in campo, è vero anche che uno come lo Special è meglio averlo vicino. L'altra buona notizia, come riporta Alessandro Angeloni su Il Messaggero: con Romelu Lukaku, qualche problema di squadra verrà risolto o, quantomeno, mascherato. Perché la Roma di problemi, al momento, ne ha. Mourinho ha lavorato per tutta l'estate sul 3-5-2, pensando a una squadra più offensiva, più "alta". E in fase offensiva, i numeri sono confortanti. Il problema è dietro, in difesa, un reparto che ha sempre dato garanzie in questi anni. Ora Mou si ritrova una rosa composta da tante mezze ali-trequartisti (Pellegrini, Sanches, Aouar, più Bove) e senza un mediano capace di schermare la difesa, c'è il solo Cristante, ripro posto come mezzala: Paredes è un regista, non è Matic, ha qualità diverse, gioca un calcio verticale ma ancora lento. E la difesa, che deve pensare anche a costruire il gioco (la famosa costruzione dal basso), non ha un vero e proprio regista difensivo. Poi c'è Rui Patricio, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e che non vive un grande momento di forma. Contro il Verona da un suo errore è arrivato il gol di Duda e per tanti non è stato esente da colpe nemmeno con la Salernitana. Mou non ha intenzione di mollarlo in questo momento, anche perché chi c'è dietro, Svilar, non gli dà maggiori certezze. Ma non è escluso che davanti ad altre prestazioni negative, il secondo portiere potrà scalare posizioni o, nell'immediato, avanza l'ipotesi si un arrivo last minute, Hugo Lloris. Di sicuro, la Roma dovrà cominciare a cercare unaltro portiere per il futuro.