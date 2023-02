Aspettando Paulo

Dopo lo 0-1 a Salisburgo, servono i gol per restare in Europa. La Joya freme, decisione in extremis. Inchiesta Prisma, Dybala ascoltato dagli inquirenti ma il rischio di un mese di squalifica appare lontano

Il primo a saperlo - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - è Mourinho che però non ha ancora deciso. Decisivo l’ultimo allenamento di questa mattina, nel quale a sorpresa potrebbe anche disattendere il messaggio lanciato ieri alla vigilia e schierare tutti i big dal primo minuto. Questa sera, in una gara che si annuncia giocata sui nervi, la Roma si affida proprio al tecnico portoghese che in carriera ha già rimontato 4 volte dopo aver perso l’andata europea. E i gol chiamano Abraham. A costo di giocare con una maschera a dir poco fastidiosa che gli copre l’occhio operato. Anche per Tammy, come per Paulo, decisione in extremis. Una formazione che a seconda delle scelte del tecnico sarà a incastro: gioca Dybala,El Sha torna esterno a sinistra con Zalewski a destra. Non gioca l’argentino, il Faraone sale vicino al Capitano, Nicola slitta a sinistra e tocca di nuovo a Karsdorp. Senza contare poi, la possibile sorpresa legata a Wijnaldum. Tuttavia in una partita dove si giocherà colpo su colpo, vederlo dall’inizio sarebbe probabilmente un azzardo.