Appuntamento al Maradona, Dybala e Kvara pronti a sfidarsi

Foderata di magia sarà la notte che incornicerà Napoli-Roma. Si incroceranno i binari dello scudetto e della volata europea. Soprattutto si incontreranno Kvaratskhelia, 21 anni, georgiano, e Dybala, 29, argentino. I sacerdoti del bello, scrive Benedetto Saccà su Il Messaggero. Piovuto in Italia nell'estate scorsa dalla Dinamo Batumi, Kvaratskhelia ha già firmato nove gol in 20 presenze complessive con i colori del Napoli. Uno dei suoi idoli è Cristiano Ronaldo, avrebbe voluto la maglia 7, ma il numero apparteneva a Elmas e allora Kvara lo ha raddoppiato. Ed ecco il suo 77. Secondo il sito Transfermarkt, oggi vale 60 milioni di euro. Tanti, forse troppi, di certo mezza Europa lo comprerebbe oggi pomeriggio per cifre non molto lontane. Nel girone di andata l'appuntamento tra Kvaratskhelia e Dybala è mancato per l'infortunio dell'argentino. Invece dopodomani la sfida non dovrebbe saltare. Dall'altra parte, Dybala al momento è il vero trascinatore della Roma. Dopo il trionfo nel Mondiale in Qatar con la maglia dell'Argentina, Dybala è tornato a Roma splendidamente rivitalizzato. Nelle ultime tre partite, ha firmato due assiste vincenti per El Shaarawy e Abraham contro lo Spezia; segnato la doppietta decisiva contro la Fiorentina; e realizzato, di nuovo, il gol determinante contro il Genoa in Coppa Italia. Dybala sa spezzare la catena della coerenza e far nascere i fiori d'inverno: anche se la Roma si impantana nel gioco, lui conosce la formula magica, e dal cilindro estrae a sorpresa il coniglio. In tutto ciò risiede la bellezza del suo giocare.