Anche per il Siviglia è una notte da all-in

Al silenzio della Roma, il Siviglia ha risposto con le solite dichiarazioni:"La Coppa tornerà da noi", lo slogan dei giocatori. Perché - sottolinea Stefano Boldrini su 'Il Messaggero' - dopo aver vinto sei volte l’Europa League, da quelle parti sono convinti che a Budapest arriverà la settima. Mai come stavolta il Siviglia appare però “normale”. Tre allenatori (Lopetegui, Sampaoli, Mendilibar) in pochi mesi, centroclassifica nella Liga, numeri non proprio esaltanti: 55 partite complessive, 22 successi, 14 pareggi e 19 sconfitte, 76 gol all’attivo e 71 subiti. In Champions, eliminazione nella fase a gironi e retrocessione in Europa League. In Copa del Rey, capolinea ai quarti. Il bomber stagionale è l’attaccante marocchino El-Nesyri (18 gol). La rosa è valutata 209 milioni di euro. Il mercato è stato in attivo: + 62,10 milioni di euro. E qui c’è un passaggio fondamentale: il leggendario Monchi. Tornato a Siviglia, ha riscoperto le sue virtù. Il buon momento del Siviglia è certificato dalle convocazioni delle nazionali. L’Argentina ha chiamato tre giocatori: Montiel, Acuna e il redivivo Ocampos. Il Marocco ha precettato El-Nesyri e Bono.