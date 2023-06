Anche l’ultimo Totti saluta la Roma: Cristian va a giocare a Frosinone

Ora è davvero finita. Perché quel cordone ombelicale che gli permetteva di varcare i cancelli Trigoria come un papà qualunque, per andare a vedere il figlio impegnato con l’Under 18, non ci sarà più. Cristian si è fatto grande. E inizia giustamente a camminare da solo, a fare le sue esperienze. La prossima, a Frosinone, è dietro l’angolo. A tal punto che - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - venerdì i Totti, padre e figlio, hanno visitato l’Istituto San Bernardo - nel complesso dell’abbazia di Casamari - a due passi dal centro di allenamento del club ciociaro. Francesco e Cristian hanno preso informazioni sull’offerta formativa del liceo e, una volta completato il trasferimento del giovane attaccante, torneranno per formalizzare l’iscrizione. Il poco spazio avuto (appena 2 presenze in campionato) è stata la molla per guardarsi intorno. E il club frusinate non si è fatto sfuggire l’occasione. Ora bisognerà capire soltanto la formula con la quale Cristian, 18 anni a novembre, saluterà Trigoria. Il ragazzo, infatti, è legato ai giallorossi da un altro anno dicontratto.