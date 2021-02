Anche Kumbulla è out: difesa in emergenza per campionato e coppa

Smalling e Kumbulla out (affaticamento al quadricipite destro per l’albanese: da valutare in vista di Braga), Jesus e Fazio ormai fuori dalle rotazioni: Fonseca rispolvera nuovamente Cristante in difesa. Una volta in mediana, un’altra dietro le punte, spesso e volentieri centrale nel reparto arretrato. Con l’ex Atalanta in quella posizione, la difesa non ha preso gol in 5 partite delle 9 chiuse senza incassare reti tra campionato e coppe, ricorda Stefano Carina su “Il Messaggero”.

Una difesa che però è il reparto in sofferenza della Roma, sono 35 i gol subiti considerando i 3 a tavolino di Verona. Hanno fatto peggio solo Benevento, Torino, Crotone, Parma, Cagliari, Bologna e Spezia. Un dato che porta la Roma ad avere la peggiore differenza reti dell’alta classifica. Particolare da non sottovalutare in ottica Champions. Senza contare poi gli scontri diretti, probabilmente decisivi sul traguardo.