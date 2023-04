Anche Kumbulla e Belotti vanno ko. Rabbia Mou: “Non ho una rosa ricca”

Lo stato d'animo è sotto le scarpe, non solo per il risultato ma pure per gli ennesimi infortuni: per Kumbulla rottura del crociato e finirà sotto i ferri, Belotti ha riportato la frattura della cartilagine costale, Bove ha un problema alla spalla. Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, Mourinho è sconfortato per il pari agguantato dal Milan all'ultimo istante. Non si lamenta dei suoi calciatori, ma vorrebbe più cambi di livello: "Non sono invidioso di Pioli, ma lui aveva due squadre e io metà". Due ko, Kumbulla e Belotti, che si aggiungono a quelli di Smalling, Llorente, Karsdorp, Dybala, Wijnaldum e Matic è squalificato contro il Monza. Ma nonostante le defezioni, la Roma resta in corsa per l'Europa che conta: "La lotta per la Champions è per quelli che hanno investito per la lotta Champions. A noi non appartiene quella lotta, noi siamo li perché i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Purtroppo, siamo in questa situazione in cui tutto si decide e ci arriviamo con queste difficoltà". La frustrazione è tanta per un pareggio incassato a un minuto dalla fine: "Sono due punti persi". E il problema è sempre lo stesso: "La rosa non è ricca. Ogni giocatore che perdiamo è un problema e ne abbiamo persi tanti. Sono triste, ma sono orgoglioso dei ragazzi. Vorrà dire che per le prossime partite chiederò un difensore alla Roma femminile".