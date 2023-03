Allarme Matic, finisce ko. Mourinho in ansia, Lazio a rischio

Il centrocampista è stato vittima di un virus intestinale che lo ha colpito mentre era in trasferta in Spagna

Nemanja Matic ha alzato bandiera bianca a poche ore dall’inizio di Real Sociedad–Roma. Il centrocampista, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, è stato vittima di un virus intestinale che lo ha colpito mentre era in trasferta in Spagna. Mourinho vedendolo debilitato ed essendosi reso conto che non poteva garantire neppure qualche minuto. Mourinho dovrà valutare anche le condizioni di Karsdorp, costretto ad uscire per un colpo subito al naso da Rico durante il primo tempo. Il portoghese ha a disposizione due giorni, che serviranno a far rifiutatare i protagonisti di ieri che hanno giocato conro la Real Sociedad.